У Києві затримали помічника Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Правоохоронці затримали помічника народного депутата Надії Савченко на громадських засадах Валерія Місійка. Про це повідомила прес-секретар нардепа Тетяна Проторченко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Затримано, без жодних причин, Валеру Місійко, Юру Худіна”, — написала Проторченко.
Також вона повідомила, що її вдарив по голові один із правоохоронців, фото якого вона розмістила у себе на сторінці.
За її словами, зараз вона перебуває у Шевченківському відділку поліції, де пише заяву на правоохоронця. Із собою у відділок вона привела свідків побиття.
Нагадаємо, 25 жовтня Шевченківський районний суд Києва продовжив ще на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату Надії Савченко.
Верховна Рада 22 березня позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. Того ж дня слідчим ГСУ СБ України Савченко було затримано у ВР.
За даними ГПУ, їй повідомили про підозру у злочинах, передбачених ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України.