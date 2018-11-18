В Киеве задержали помощника Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правоохранители задержали помощника народного депутата Надежды Савченко на общественных началах Валерия Мисийко. Об этом сообщила пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Задержали, безо всяких причин, Валеру Мисийко, Юру Худина", - написала Проторченко.
Также она сообщила, что ее ударил по голове один из правоохранителей, фото которого она разместила у себя на странице.
По ее словам, сейчас она находится в Шевченковском отделении полиции, где пишет заявление на правоохранителя. С собой в участок она привела свидетелей избиения.
Напомним, 25 октября Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко.
Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день следственным ГСУ СБ Украины Савченко была задержана в ВР.
По данным ГПУ, ей сообщили о подозрении в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 УК Украины.