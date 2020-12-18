У Києві затримали масштабну банду наркоторговців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У столиці викрито та затримано потужне наркоугруповання, яке складалося з семи осіб і “працювало” на території столичного регіону. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує УНН.
“За результатами спільної спецоперації Київської міської прокуратури, Національної поліції України та Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України викрито та ліквідовано наркоугруповання, члени якого причетні до виробництва та збуту психотропних речовин (ч. 3 ст. 307 КК України)”, — зазначили в прокуратурі.
За даними слідства, члени організованої групи у заздалегідь облаштованій нарколабораторії займались виготовленням психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів. Реалізовували виготовлену “продукцію” наркозалежним особам, шляхом облаштування так званих “закладок” та через поштові відділення на території міста Києва та Київської області.
“У ході обшуків лабораторії, а також у приміщеннях та транспортних засобах, що перебували у користуванні членів угрупування, вилучено близько 300 кг прекурсорів та хімічних речовин, які використовувалися для виготовлення психотропних засобів, 20 кг психотропної речовини — альфа PVP, 3 кг канабісу, понад 200 пігулок MDMA, амфетамін, псилоцибінові гриби, а також 150 патронів калібру 7,62 і 5,45, пістолет та гранату Ф-1”, — підкреслили правоохоронці.
Додається, що за результатами проведення слідчих дій у порядку ст. 208 КПК України затримано 7 учасників злочинного угруповання.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру та обрання запобіжних заходів. Слідство у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, в листопаді за збут наркотиків на Прикарпатті затримали правоохоронця.