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У Києві затримали клофелінщика, який на вокзалі пограбував заробітчанина

У Києві затримали клофелінщика, який на вокзалі пограбував заробітчанина

Київ • УНН

 • 13250 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Києві затримали клофелінщика, який на Центральному залізничному вокзалі пограбував чоловіка, підсипавши йому в напій сильнодіючий лікарський засіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

"Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 36-річному уродженцю Дніпропетровщини, який пограбував чоловіка, підсипавши йому в напій сильнодіючий лікарський засіб", - сказано у повідомленні.

Так, інцидент трапився на території Центрального залізничного вокзалу. Клофеліщик обрав своєю жертвою заробітчанина та запропонував випити з приводу начебто народження у нього дитини.

Підсипавши у напій сильнодіючий лікарський засіб, підозрюваний дочекався, коли потерпілий втратив свідомість, та користуючись його безпорадним станом, відібрав грошові кошти.

Чоловіка вдалося затримати невдовзі після скоєння злочину у ході оперативно-розшукових заходів. Дії зловмисника кваліфіковано за ч.1 ст. 187 (розбій) КК України.

Наразі до Солом’янського районного суду міста Києва подано клопотання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Київська прокуратура засудила до 13 років позбавлення волі чоловіка, що вчиняв розбійницькі напади на громадян з використанням сильнодіючого препарату.

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