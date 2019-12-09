В Киеве задержали клофелинщика, который на вокзале ограбил трудового мигранта
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Киеве задержали клофелинщика, который на Центральном железнодорожном вокзале ограбил мужчину, подсыпав ему в напиток сильнодействующий препарат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Киевской местной прокуратурой №9 сообщено о подозрении 36-летнему уроженцу Днепропетровской области, который ограбил мужчину, подсыпав ему в напиток сильнодействующий препарат", - говорится в сообщении.
Так, инцидент произошел на территории Центрального железнодорожного вокзала. Клофелищик избрал своей жертвой трудового мигранта и предложил выпить по поводу якобы дня рождения у него ребенка.
Подсыпав в напиток сильнодействующий препарат, подозреваемый дождался, когда потерпевший потерял сознание, и пользуясь его беспомощным состоянием, отобрал денежные средства.
Мужчину удалось задержать вскоре после совершения преступления в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Действия злоумышленника квалифицированы по ч.1 ст. 187 (разбой) УК Украины.
Сейчас в Соломенский районный суд города Киева подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, Киевская прокуратура приговорила к 13 годам лишения свободы мужчину, который совершал разбойничьи нападения на граждан с использованием сильнодействующего препарата.