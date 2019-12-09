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В Киеве задержали клофелинщика, который на вокзале ограбил трудового мигранта

В Киеве задержали клофелинщика, который на вокзале ограбил трудового мигранта

Киев  •  УНН

 • 13250 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Киеве задержали клофелинщика, который на Центральном железнодорожном вокзале ограбил мужчину, подсыпав ему в напиток сильнодействующий препарат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой №9 сообщено о подозрении 36-летнему уроженцу Днепропетровской области, который ограбил мужчину, подсыпав ему в напиток сильнодействующий препарат", - говорится в сообщении.

Так, инцидент произошел на территории Центрального железнодорожного вокзала. Клофелищик избрал своей жертвой трудового мигранта и предложил выпить по поводу якобы дня рождения у него ребенка.

Подсыпав в напиток сильнодействующий препарат, подозреваемый дождался, когда потерпевший потерял сознание, и пользуясь его беспомощным состоянием, отобрал денежные средства.

Мужчину удалось задержать вскоре после совершения преступления в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Действия злоумышленника квалифицированы по ч.1 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Сейчас в Соломенский районный суд города Киева подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Киевская прокуратура приговорила к 13 годам лишения свободы мужчину, который совершал разбойничьи нападения на граждан с использованием сильнодействующего препарата.

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Киев

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