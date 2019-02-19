У Києві затримали іноземця, розшукуваного за підозрою у вбивстві
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Громадянина Туреччини, підозрюваного у вбивстві, затримали у Києві. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Чоловіка 1993 року народження затримали в одному з будинків на бульварі Академіка Вернадського.
Відомо, що затриманий перебував у розшуку по лінії Інтерполу за підозрою у скоєнні умисного вбивства на батьківщині.
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Інформація про затримання передана у відповідні органи. Вирішуватиметься питання про його екстрадицію.
Як повідомляв УНН, На блок посту в Донецькій області затримали священнослужителя.