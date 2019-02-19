У Києві затримали іноземця, розшукуваного за підозрою у вбивстві

Чоловіка 1993 року народження затримали в одному з будинків на бульварі Академіка Вернадського.

Відомо, що затриманий перебував у розшуку по лінії Інтерполу за підозрою у скоєнні умисного вбивства на батьківщині.



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Інформація про затримання передана у відповідні органи. Вирішуватиметься питання про його екстрадицію.



Як повідомляв УНН, На блок посту в Донецькій області затримали священнослужителя.