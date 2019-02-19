В Киеве задержали иностранца, разыскиваемого по подозрению в убийстве
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Гражданина Турции, подозреваемого в убийстве задержали в Киеве. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Мужчину 1993 года рождения задержали в одном из домов на бульваре Академика Вернадского.
Известно, что задержанный находился в розыске по линии Интерпола по подозрению в совершении умышленного убийства на родине.
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Информация о задержании передана в соответствующие органы. Решаться вопрос о его экстрадиции.
Как сообщал УНН, на блок посту в Донецкой области задержали священнослужителя.