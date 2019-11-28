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У Києві затримали грабіжника малолітніх

У Києві затримали грабіжника малолітніх

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У столиці затримали зловмисника, який у ліфтах та біля навчальних закладів силою відбирав у дітей мобільні телефони. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у місті Києві.

Так, до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про пограбування дитини. Заявниця розповіла, що на вулиці біля гімназії перехожі затримали чоловіка, який щойно вирвав із рук 10-річного хлопчика мобільний телефон. 

Як повідомив начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко, чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий за вчинення грабежу, крадіжок та правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів 29-річний киянин:

"Ми встановили причетність його ще до трьох пограбувань неповнолітніх. Підозрюваний стежив за учнями, які поверталися до дому зі школи. Заходив разом із ними до під’їзду багатоповерхівок та у ліфтах грабував дітей. Телефони здавав до ломбардів або продавав у місцях стихійної торгівлі. Крім цього, перевіряємо причетність затриманого до вчинення квартирної крадіжки".

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Затриманому оголошено про підозру у вчиненні кількох правопорушень та обирають запобіжний захід.

Нагадаємо, у Києві двох чоловіків, які до смерті забили підлітка, забрали в нього телефон та кишенькові гроші, відправили до в’язниці на 10 та 13 років.

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