В Киеве задержали грабителя малолетних

Так, в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение об ограблении ребенка. Заявительница рассказала, что на улице возле гимназии прохожие задержали мужчину, который только что вырвал из рук 10-летнего мальчика мобильный телефон.

Как сообщил начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко, мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее судимый за совершение грабежа, краж и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 29-летний киевлянин:

"Мы установили причастность его еще до трех ограблений несовершеннолетних. Подозреваемый следил за учениками, которые возвращались домой из школы. Заходил вместе с ними в подъезд многоэтажек и в лифтах грабил детей. Телефоны сдавал в ломбарды или продавал в местах стихийной торговли. Кроме этого, проверяем причастность задержанного к совершению квартирной кражи".

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Задержанному объявлено о подозрении в совершении нескольких преступлений и выбирают меру пресечения.

Напомним, в Киеве двух мужчин, которые до смерти забили подростка, забрали у него телефон и карманные деньги, отправили в тюрьму на 10 и 13 лет.