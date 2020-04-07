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У Києві затримали чоловіка за викрадення камери відеоспостереження

У Києві затримали чоловіка за викрадення камери відеоспостереження

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Києві патрульні затримали чоловіка, який підозрюється у крадіжці камери відеоспостереження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції міста Києва.

"Патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, причетного до крадіжки камери відеоспостереження", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що вчора до поліції звернувся співробітник однієї з фірм та повідомив, що невідомий чоловік проник на територію та заволодів камерою спостереження. Однак, обличчя ймовірного правопорушника потрапило на об'єктиви інших пристроїв, що зафільмували подію.

А вже сьогодні вдень, заявник зателефонував до поліції та розповів, що невідомий чоловік, схожий на того, що зафіксували камери ходить поблизу будівлі.

За вказаною адресою прибули патрульні, громадянина затримали. Зі слів останнього, вони разом з товаришем проникли на територію та заволоділи пристроями відеонагляду.

Нагадаємо, у Вінниці затримали чоловіка, який підозрюється у викраденні мощів Святого.

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