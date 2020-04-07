В Киеве задержали мужчину за кражу камеры видеонаблюдения

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 84397 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100213 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102396 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101672 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109690 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98399 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104457 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106418 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131380 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Киеве задержали мужчину за кражу камеры видеонаблюдения

В Киеве задержали мужчину за кражу камеры видеонаблюдения

Киев  •  УНН

 • 14685 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Киеве патрульные задержали мужчину, который подозревается в краже камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции города Киева.

"Патрульные задержали мужчину, который, вероятно, причастен к краже камеры видеонаблюдения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что вчера в полицию обратился сотрудник одной из фирм и сообщил, что неизвестный мужчина проник на территорию и завладел камерой наблюдения. Однако, лицо вероятного правонарушителя попало на объективы других устройств, которые сняли событие.

А уже сегодня днем, заявитель позвонил в полицию и рассказал, что неизвестный мужчина, похожий на того, что зафиксировали камеры ходит вблизи здания.

По указанному адресу прибыли патрульные, гражданина задержали. По словам последнего, они вместе с товарищем проникли на территорию и завладели устройствами видеонаблюдения.

Напомним, в Виннице задержали мужчину, который подозревается в похищении мощей Святого.

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