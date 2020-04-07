В Киеве задержали мужчину за кражу камеры видеонаблюдения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Киеве патрульные задержали мужчину, который подозревается в краже камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции города Киева.
"Патрульные задержали мужчину, который, вероятно, причастен к краже камеры видеонаблюдения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что вчера в полицию обратился сотрудник одной из фирм и сообщил, что неизвестный мужчина проник на территорию и завладел камерой наблюдения. Однако, лицо вероятного правонарушителя попало на объективы других устройств, которые сняли событие.
А уже сегодня днем, заявитель позвонил в полицию и рассказал, что неизвестный мужчина, похожий на того, что зафиксировали камеры ходит вблизи здания.
По указанному адресу прибыли патрульные, гражданина задержали. По словам последнего, они вместе с товарищем проникли на территорию и завладели устройствами видеонаблюдения.
Напомним, в Виннице задержали мужчину, который подозревается в похищении мощей Святого.