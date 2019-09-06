У Києві затримали чоловіка, який зґвалтував жінку на очах її доньки та друзів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який, погрожуючи ножем, зґвалтував у парку жінку. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
За даними поліцейських, потерпіла — 38-річна жителька Дніпровського району. Разом із друзями та 14-річною донькою вона поверталася додому через парк на вулиці Андрія Малишка. Раптом вони почули жіночий крик і побачили, як невідомий тягне за волосся дівчину. Свідки відразу зателефонували до поліції та почали кричати, аби зловмисник відпустив її.
Чоловік переключив свою увагу на компанію, а дівчині вдалося втекти. Тоді фігурант дістав ніж і, погрожуючи потерпілій, відвів її вбік і зґвалтував. Після чого з місця події втік.
Співробітники полку поліції особливого призначення № 1, які прибули на місце злочину, за прикметами знайшли та затримали чоловіка, якого в подальшому постраждала та свідки впізнали. Як встановили правоохоронці, зловмисник — 30-річний киянин. Наразі він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує від трьох до п’яти років ув’язнення. Призначено проведення необхідних експертиз, вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.
Нагадаємо, на Харківщині 62-річного жителя міста Ізюма затримали за зґвалтування жінки у її ж будинку.