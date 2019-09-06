В Киеве задержали мужчину, который изнасиловал женщину на глазах ее дочери и друзей

По данным полицейских, потерпевшая — 38-летняя жительница Днепровского района. Вместе с друзьями и 14-летней дочерью она возвращалась домой через парк на улице Андрея Малышко. Вдруг они услышали женский крик и увидели, как неизвестный тянет за волосы девушку. Свидетели сразу позвонили в полицию и начали кричать, чтобы злоумышленник отпустил ее.

Мужчина переключил свое внимание на компанию, а девушке удалось убежать. Тогда фигурант достал нож и, угрожая потерпевшей, отвел ее в сторону и изнасиловал. После чего с места происшествия скрылся.

Сотрудники полка полиции особого назначения № 1, прибывшие на место преступления, по приметам нашли и задержали мужчину, которого в дальнейшем пострадавшая и свидетели опознали. Как установили правоохранители, злоумышленник — 30-летний киевлянин. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит от трех до пяти лет заключения. Назначено проведение необходимых экспертиз, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, в Харьковской области 62-летнего жителя города Изюм задержали за изнасилование женщины в ее же доме.