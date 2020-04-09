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У Києві затримали чоловіка, який вкрав з храму скриньку з пожертвами

У Києві затримали чоловіка, який вкрав з храму скриньку з пожертвами

Київ • УНН

 • 17020 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Києві затримали 38-річного чоловіка, який підозрюється у викраденні з храму скриньки з пожертвами. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.

Зазначається, що за приблизними підрахунками, в ній знаходилося близько 3 тис. гривень.

"До київської поліції надійшло повідомлення від настоятеля церкви, розташованої на вулиці Чорнобильській, про те, що з приміщення зникла скринька з пожертвами. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції, яка задокументувала даний злочин", - сказано у повідомленні.

Правоохоронці провели необхідні слідчі дії та швидко встановили особу підозрюваного.

"Переглянувши відео з камер спостереження, ми ідентифікували правопорушника, адже чоловік вже раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Працівники карного розшуку почали пошуки фігуранта та за декілька годин затримали його. Ним виявився 38-річний місцевий мешканець, який раніше вже був судимий за грабіж. У скоєному злочині він зізнався. Також поліцейські проводять перевірку на встановлення причетності затриманого до аналогічних правопорушень на території району", - розповіли в поліції.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Слідчі готують клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Вінниччині затримали чоловіка, якого підозрюють у викраденні мощів Св. Миколая з Хрестовоздвиженського храму.

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