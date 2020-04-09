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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Киеве задержали мужчину, который украл из храма ящик с пожертвованиями

В Киеве задержали мужчину, который украл из храма ящик с пожертвованиями

Киев  •  УНН

 • 17019 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Киеве задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в похищении из храма ящика с пожертвованиями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

Отмечается, что по приблизительным подсчетам, в нем находилось около 3 тыс. гривен.

"В киевскую полицию поступило сообщение от настоятеля церкви, расположенной на улице Чернобыльской, о том, что из помещения исчез ящик с пожертвованиями. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции, которая задокументировала данное преступление", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели необходимые следственные действия и быстро установили личность подозреваемого.

"Просмотрев видео с камер наблюдения, мы идентифицировали правонарушителя, ведь мужчина уже ранее попадал в поле зрения правоохранителей. Сотрудники уголовного розыска начали поиски фигуранта и через несколько часов задержали его. Им оказался 38-летний местный житель, который ранее уже был судим за грабеж. В совершенном преступлении он сознался. Также полицейские проводят проверку на установление причастности задержанного к аналогичным правонарушениям на территории района", - рассказали в полиции.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Винницкой  области задержали мужчину, которого подозревают в похищении мощей Св. Николая из Крестовоздвиженского храма.

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