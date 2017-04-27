У Києві затримали чоловіка, який перерізав горло власній тітці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Столичні поліцейські затримали чоловіка, який перерізав горло власній тітці. Про це на сторінці у Facebook повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
"Столичні правоохоронці за підозрою у вбивстві киянки затримали її племінника. Чоловік ножем перерізав жінці горло та намагався приховати злочин, але поліцейські затримали його", - йдеться у повідомленні.
За даними відділу комунікації, до чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік тягне сходами на матраці людину в крові. На місце події виїжджали автопатрулі та слідчо-оперативна група.
"На місці події правоохоронці виявили 67-річну загиблу із різаною раною шиї", - зазначили у поліції і додали, що тіло загиблої відправлено на судово-медичну експертизу.
На місці події правоохоронці затримали чоловіка, який зізнався у вбивстві.
"Ним виявився племінник померлої жінки. 44-річний уродженець Донецької області приїхав до своєї родички у Київ на кілька днів, аби зробити документи. Пояснити мотиви свого вчинку чоловік не може", - повідомили у відділі комунікації.
За даними столичної поліції, підозрюваний із дитинства глухонімий та має проблеми із психічним здоров’ям.
"Під час огляду місця події слідчо-оперативна група вилучила кухонний ніж із лезом, довжиною 16 см, та змиви речовини бурого кольору", - уточнили в поліції.
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За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Наразі правоохоронці з’ясовують усі подробиці та обставини трагічної події. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.