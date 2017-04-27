В Киеве задержали мужчину, который перерезал горло собственной тете
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Столичные полицейские задержали мужчину, который перерезал горло собственной тете. Об этом на странице в Facebook сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
"Столичные правоохранители по подозрению в убийстве киевлянки задержали ее племянника. Мужчина ножом перерезал женщине горло и пытался скрыть преступление, но полицейские задержали его", - говорится в сообщении.
По данным отдела коммуникации, в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина тянет по лестнице на матрасе человека в крови. На место происшествия выезжали автопатрули и следственно-оперативная группа.
"На месте происшествия правоохранители обнаружили 67-летнюю погибшую с резаной раной шеи", - отметили в полиции и добавили, что тело погибшей отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.
На месте происшествия правоохранители задержали мужчину, который признался в убийстве.
"Им оказался племянник умершей женщины. 44-летний уроженец Донецкой области приехал к своей родственнице в Киев на несколько дней, чтобы сделать документы. Объяснить мотивы своего поступка мужчина не может", - сообщили в отделе коммуникации.
По данным столичной полиции, подозреваемый с детства глухонемой и имеет проблемы с психическим здоровьем.
"В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативная группа изъяла кухонный нож с лезвием длиной 16 см, и смывы вещества бурого цвета", - уточнили в полиции.
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По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК. Сейчас правоохранители выясняют все подробности и обстоятельства трагического происшествия. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.