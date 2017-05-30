У Києві застрелили колишнього в.о. директора “Укрспирту”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Вранці 30 травня у столиці застрелили колишнього в.о. директора ДП “Укрспирт” Віктора Панкова. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
Подія сталася орієнтовно о 8.30 поблизу ТЦ “Алладін” по вул.Гришка. Невідомий здійснив постріли у перехожого з автомобіля “Ауді”. Пішохід загинув на місці.
За інформацією джерела агентства УНН, загиблий Віктор Панков, 1968 року народження, співробітник “Укрспирту”.
Зауважимо, що у 2014 році В.Панков виконував обов’язки директора підприємства.
Нагадаємо, раніше з’явилася інформація про вбивство на вулиці Гришка у столиці.