В Киеве застрелили бывшего и.о. директора "Укрспирта"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Утром 30 мая в столице застрелили бывшего и.о. директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
Произошло убийство ориентировочно в 8.30 вблизи ТЦ "Алладин" по вул.Гришка. Неизвестный совершил выстрелы в прохожего из автомобиля "Ауди". Пешеход погиб на месте.
По информации источника агентства УНН, погибший Виктор Панков, 1968 года, сотрудник "Укрспирт".
Отметим, что в 2014 году В.Панков исполнял обязанности директора предприятия.
Напомним, ранее появилась информация о убийство на улице Гришко в столице.