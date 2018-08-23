У Києві зареєстрували рекордну різницю в зрості у сімейної пари
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Києві зареєстрували сімейну пару з рекордною різницею у зрості — у жінки зріст 1,96 см, а у її чоловіка — 1,57 см. Про це у Facebook повідомляє керівник Національного реєстру рекордів України Лана Ветрова, передає УНН.
“Ця сімейна пара щаслива у шлюбі. Бо для щастя, мабуть, розміри значення не мають! Розміри мають значення для рекорду. Національний Реєстр Рекордів зареєстрував сімейну пару киян, у яких найбільша різниця в зрості — 39,6 см. Зріст дружини, Надії Колоскової, 1,96 м, а зріст її коханого чоловіка, Олексія Колесника, — 1,57 м”, — повідомила Ветрова.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Найчисленніша сім'я: в Одеській області можуть встановити новий світовий рекорд
Вона також розповіла, що познайомилась пара ще в студентські роки, коли вони підробляли на зимові свята Дідом Морозом та Снігуронькою.
Нагадаємо, 22 червня у рамках святкування 11-ї річниці діяльності ІА УНН офіційно встановлено рекорд України – нанесення новини на їстівну поверхню. Книга рекордів України офіційно зареєструвала рекорд України в категорії "Кондитерські вироби, вперше" - нанесення інформаційного тексту (новини) на їстівну поверхню кондитерського виробу.
Текст новини, розміщеної на торті: "Інформаційне агентство УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ НОВИНИ святкує 11 років діяльності!".