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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве зарегистрировали рекордную разницу в росте у семейной пары

Киев • УНН

 • 18534 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Киеве зарегистрировали семейную пару с рекордной разницей в росте - у женщины рост 1,96 см, а у ее мужа - 1,57 см. Об этом в Facebook сообщает руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, передает УНН.

В Киеве зарегистрировали рекордную разницу в росте у семейной пары

"Эта семейная пара счастлива в браке. Потому что для счастья, пожалуй, размеры значения не имеют! Размеры имеют значение для рекорда. Национальный Реестр Рекордов зарегистрировал семейную пару киевлян, у которых наибольшая разница в росте - 39,6 см. Рост жены, Надежды Колосковой, 1,96 м, а рост ее любимого мужа, Алексея Колесника, - 1,57 м", - сообщила Ветрова.

Она также рассказала, что познакомилась пара еще в студенческие годы, когда они подрабатывали на зимние праздники Дедом Морозом и Снегурочкой.

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Напомним, 22 июня в рамках празднования 11-й годовщины деятельности ИА УНН официально установлен рекорд Украины - нанесение новости на съедобную поверхность. Книга рекордов Украины официально зарегистрировала рекорд Украины в категории "Кондитерские изделия, впервые" - нанесение информационного текста (новости) на съедобную поверхность кондитерского изделия.

Текст новости, размещенной на торте: "Информационное агентство УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ празднует 11 лет деятельности!".

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