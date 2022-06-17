У Києві виявили сказ у безпритульного кота
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У Печерському районі столиці зареєстровано випадок захворювання на сказ у безпритульного кота. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
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"За інформацією головного управління Держпродспоживслужби, у Печерському районі столиці зареєстровано випадок захворювання на сказ у безпритульного кота... Сказ – особливо небезпечна інфекційна хвороба людей і тварин. Збудником сказу є вірус, що вражає центральну нервову систему. Зараження сказом відбувається через пошкоджені шкірні покриви або слизові оболонки під час укусу або ослинення", – заявив перший заступник КМДА Микола Поворозник, якого цитує пресслужба.
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Наразі фахівці Держпродспоживслужби проводять відповідні заходи на території Печерського району та міста загалом. У відомстві наголошують, що у разі укусу тварини, треба рясно промити рану водою з милом та звернутись до лікаря.
"Щоб запобігти зараженню тварин на сказ, їм треба щорічно робити профілактичні щеплення, а також дотримуватись правил утримання", - наголошують у пресслужбі.
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