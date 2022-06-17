В Киеве обнаружили бешенство у бездомного кота
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В Печерском районе столицы зарегистрирован случай заболевания бешенством у бездомного кота. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
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"По информации главного управления Госпродслужбы, в Печерском районе столицы зарегистрирован случай заболевания бешенством у бездомного кота... Бешенство – особенно опасна инфекционная болезнь людей и животных. Возбудителем бешенства является вирус, поражающий центральную нервную систему. Заражение бешенством происходит из-за поврежденных кожных покровов или слизистых во время укуса или ослюнения", – заявил первый заместитель КГГА Николай Поворозник, которого цитирует пресс-служба.
Детали
Сейчас специалисты Госпотребслужбы проводят соответствующие мероприятия на территории Печерского района и города в целом. В ведомстве подчеркивают, что в случае укуса животного, нужно обильно промыть рану водой с мылом и обратиться к врачу.
"Чтобы предотвратить заражение животных бешенством, им нужно ежегодно делать профилактические прививки, а также соблюдать правила содержания", - отмечают в пресс-службе.
Напомним
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