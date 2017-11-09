У Києві запрацює новий порядок пропуску авто на Труханів острів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. З понеділка 13 листопада в столиці має запрацювати новий регламент в'їзду автомобілів на Труханів острів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп, радник мера Києва Дмитро Білоцерківець, передає УНН.
"Увержден регламент в'їзду на Труханів острів, який суттєво обмежить рух автотранспорту... З понеділка регламент повинен вступити в дію", - повідомив він.
За його словами, вводиться нічний режим роботи допуску на територію острова. Для пропуску в еко-зону з 7:00 до 22:00 буде працювати шлагбаум. В інший час обмеження доступу через шлагбаум немає.
Шлагбаум буде працювати автоматично. Кількість автомобілів, які мають право заїжджати на острів, буде обмежена.
"Доступ на острів для автомобілів здійснюється в автоматичному режимі, виходячи зі сформованої бази. Камери зчитують номер автомобіля, якщо він є в базі, то шлагбаум відкривається. База формується містом, виходячи із законних прав знаходження об'єктів на території Труханового острова. База буде повністю прозора і доступна", - зазначив Д.Білоцерківець.
На території острова встановлені камери фіксації швидкісного руху. За перевищення швидкості в 20 км/год, після трьох смс-попереджень, водії будуть виключені з бази доступу на острів.
Крім того, від місця роботи шлагбаума і парковки автотранспорту, з весни планують організувати рух громадського електротранспорту.
Як повідомляє УНН, Київ назвали однією з найкрутіших туристичних точок Європи.