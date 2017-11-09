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В Киеве заработает новый регламент пропуска авто на Труханов остров

В Киеве заработает новый регламент пропуска авто на Труханов остров

Киев  •  УНН

 • 12781 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. С понедельника 13 ноября в столице должен заработать новый регламент въезда автомобилей на Труханов остров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец, передает УНН.

"Увержден регламент въезда на Труханов остров, который существенно ограничит движение автотранспорта... С понедельника регламент должен вступить в действие", - сообщил он.

По его словам, вводится ночной режим работы допуска на территорию острова. Для пропуска в эко-зону с 7:00 до 22:00 будет работать шлагбаум. В остальное время ограничение доступа через шлагбаум нет.

Шлагбаум будет работать автоматически. Количество автомобилей, которые имеют право заезжать на остров, будет ограничено.

"Доступ на остров для автомобилей осуществляется в автоматическом режиме исходя из сформированной базы. Камеры считывают номер автомобиля, если он есть в базе, то шлагбаум открывается. База формируется городом, исходя из законных прав нахождения объектов на территории Труханова острова. База будет полностью прозрачна и доступна", - отметил Д.Белоцерковец.

На территории острова установлены камеры фиксации скоростного движения. За превышение скорости в 20 км/час, после трех смс-предупреждений, водители будут исключены из базы доступа на остров.

Кроме того, от места работы шлагбаума и парковки автотранспорта, с весны планируется организовать движение общественного электротранспорта.

Как сообщает УНН, Киев назвали одной из самых крутых туристических точек Европы.

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Киев

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