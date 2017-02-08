У Києві запрацювала інтерактивна карта газових модулів

“Півроку тому Київрада утворила тимчасову контрольну комісію (ТТК) з питань АГЗП/АЗС (Тимчасова контрольна комісія з питань перевірки діяльності автозаправних станцій (в тому числі газових), нафтосховищ (терміналів) на території міста Києва). Я, як очільник комісії, запропонував план дій, що був підтриманий колегами по комісії:

1. Проведення інвентаризації АГЗП/АЗС та створення динамічної електронної карти, яка б містила інформацію про АГЗП/АЗС

2. Розробка плану (розташування АГЗП/АЗС)

3. Інвентаризація наявних земельних ділянок комунальної власності для розміщення АГЗП/АЗС

4. Підготовчі роботи по земельним ділянкам

5. Проведення аукціону цих ділянок

6. Контроль за дотриманням розміщення АГЗП/АЗС

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На засіданні комісії ми направили звернення до відповідних органів КМДА надати інформацію наявного стану АГЗП/АЗС. Таким чином ми хотіли отримати інформацію для інвентаризації. І уявіть наше здивування, коли у відведений законом час, ми не отримали належних відповідей. Після повторного звернення нас знов проігнорували, і спільним рішенням ТТК ми ухвалили запит, який я оголосив в сесійній залі, звернувши увагу вже всіх депутатів, що відповідні підрозділи КМДА фактично саботують роботу комісії з питань АГЗП/АЗС”, — написав він.

Даний запит таки привернув увагу виконавчих органів міста Києва, і вони нарешті почали надсилати відповіді.

За словами В. Васильчука точних даних щодо кількості нелегальних газових модулів в столиці на запити тимчасової контрольної комісії (ТТК) з питань АГЗП/АЗС не змонл надати в жодному держоргані.

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“Паралельно ми також звертались до державних органів влади, що мають відповідну компетенцію. Ми запрошували на комісію очільників державних органів та міських для роз’яснення ситуації з АГЗП/АЗС, що є у місті Києві. В результаті відповіді, які ми отримали, майже всі зазначили різні дані: від 80 до 400 об’єктів. Ми не змогли отримати повної зведеної інформації і від профільного заступника мера. Фактично виконавчі ограни влади розписалися у своїй неспроможності надати реальний стан речей на ринку АГЗП/АЗС”, — написав він.

За словами активіста, волонтери створили інтерактивну карту АГЗП/АЗС

“Тому я закликаю громадськість допомогти провести реальну інвентаризацію, долучатися до нанесення об’єктів на карту. Відповідно до статусу депутата місцевої влади, ми направимо звернення по кожному об’єкту, що ви внесете, і отримаємо повну інформацію від органів виконавчої влади, щоб нарешті виявити реальний стан речей”, — додав він.

Нагадаємо, ринок автогазу в Україні за підсумками 2016 року зріс на третину. І фахівці прогнозують подальший ріст вказаного сегменту ринку.

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