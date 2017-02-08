В Киеве заработала интерактивная карта газовых модулей

"Полгода назад Киевсовет создал временную контрольную комиссию (ВКК) по АГЗП/АЗС (Временная контрольная комиссия по вопросам проверки деятельности автозаправочных станций (в том числе газовых), нефтехранилищ (терминалов) на территории города Киева). Я, как глава комиссии, предложил план действий, который был поддержан коллегами по комиссии:

1. Проведение инвентаризации АГЗП/АЗС и создание динамической электронной карты, которая содержала бы информацию о АГЗП/АЗС

2. Разработка плана (расположение АГЗП/АЗС)

3. Инвентаризация имеющихся земельных участков коммунальной собственности для размещения АГЗП/АЗС

4. Подготовительные работы по земельным участкам

5. Проведение аукциона этих участков

6. Контроль за соблюдением размещения АГЗП/АЗС

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На заседании комиссии мы направили обращение в соответствующие органы КГГА предоставить информацию существующего положения АГЗП/АЗС. Таким образом мы хотели получить информацию для инвентаризации. И представьте наше удивление, когда в отведенное законом время, мы не получили должных ответов. После повторного обращения нас снова проигнорировали, и общим решением ВКК мы приняли запрос, который я объявил в сессионном зале, обратив внимание уже всех депутатов, что соответствующие подразделения КГГА фактически саботируют работу комиссии по вопросам АГЗП/АЗС", - написал он.

Данный запрос таки привлек внимание исполнительных органов города Киева, и они начали присылать ответы.

По словам В.Васильчука, точных данных о количестве нелегальных газовых модулей в столице на запросы временной контрольной комиссии (ВКК) по АГЗП/АЗС не смогли предоставить ни в одном госоргане.

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"Параллельно мы также обращались в государственные органы власти, имеющие соответствующую компетенцию. Мы приглашали на комиссию руководителей государственных органов и городских для разъяснения ситуации с АГЗП/АЗС в Киеве. В результате ответы, которые мы получили, почти все отметили различные данные: от 80 до 400 объектов. Мы не смогли получить полной сводной информации и от профильного заместителя мэра. Фактически исполнительные ограни власти расписались в своей несостоятельности предоставить реальное положение вещей на рынке АГЗП/АЗС", - написал он.

По словам активиста, волонтеры создали интерактивную карту АГЗП/АЗС.

"Поэтому я призываю общественность помочь провести реальную инвентаризацию, участвовать в нанесении объектов на карту. В соответствии со статусом депутата местной власти, мы направим обращение по каждому объекту, который вы внесете, и получим полную информацию от органов исполнительной власти, чтобы наконец выявить реальное положение вещей", - добавил он.

Напомним, рынок автогаза в Украине по итогам 2016 г. вырос на треть. И специалисты прогнозируют дальнейший рост указанного сегмента рынка.

Также напомним, в Украине появится мобильная лаборатория по проверке качества LPG.