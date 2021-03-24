У Києві заповненість лікарень сьогодні – понад 74%

Цитата:

"Як бачимо, збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів. Зазначу, що сьогодні в лікарнях столиці – найбільша кількість хворих від початку пандемії. Особливо тих, хто перебуває у важкому стані та потребує кисневої підтримки. Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4065 хворих на коронавірус. Із них 39 дітей. 2703 пацієнти – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3206 людей. Під апаратами ШВЛ – 49 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні – понад 74 відсотки", – сказав Кличко.

Доповнення

Кличко повідомляв, що за минулу добу в столиці коронавірус виявили у 1300 киян. Померли за добу 49 людей, що є антирекордом.



