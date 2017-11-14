У Києві замінували торгово-розважальний центр, евакуація триває

"Три анонімні повідомлення про замінування: лікарня та "Гулівер" у Печерському районі та центральний залізничний вокзал у Солом‘янському районі. Поліція Києва проводить перевірку. Залучені фахівці вибухотехнічної служби. Аби убезпечити людей, проводилася евакуація: із лікарні - 150 осіб (перевірка завершена, небезпечних предметів не виявили), із вокзалу - 900 осіб, у "Гулівері" евакуація триває", - повідомила О.Блищик.

Зазначається, що усі повідомлення зареєстровані, оперативники встановлюють анонімних дозвонювачів.

Нагадаємо, сьогодні надійшло повідомлення про замінування Цетрального залізничного вокзалу міста Києва.

Також, поліція перевіряє Одеський порт на наявність вибухонебезпечних предметів, через повідомлення про замінування.