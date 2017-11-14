В Киеве заминировали торгово-развлекательный центр, эвакуация продолжается

"Три анонимные сообщения о заминировании: больница и "Гулливер" в Печерском районе и центральный железнодорожный вокзал в Соломенском районе. Полиция Киева проводит проверку. Привлеченны специалисты взрывотехнической службы. Чтобы обезопасить людей, проводилась эвакуация: из больницы - 150 человек (проверка завершена, опасных предметов не обнаружили), с вокзала - 900 человек, в "Гулливере" эвакуация продолжается", - сообщила О.Блищик.

Отмечается, что сообщения зарегистрированы, оперативники устанавливают анонимов.

Напомним, сегодня поступило сообщение о заминировании Цетрального железнодорожного вокзала Киева.

Также, полиция проверяет Одесский порт на наличие взрывоопасных предметов, из-за сообщения о заминировании.