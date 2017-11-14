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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

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14:39 • 45592 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 65924 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 73242 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 75151 просмотра

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В Киеве заминировали торгово-развлекательный центр, эвакуация продолжается

В Киеве заминировали торгово-развлекательный центр, эвакуация продолжается

Киев  •  УНН

 • 10565 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодня в полицию поступило сообщении о минировании торгово-развлекательного цента у метро "Дворец спорта". Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook секретаря управления полиции Киева Оксаны Блищик, передает УНН.

"Три анонимные сообщения о заминировании: больница и "Гулливер" в Печерском районе и центральный железнодорожный вокзал в Соломенском районе. Полиция Киева проводит проверку. Привлеченны специалисты взрывотехнической службы. Чтобы обезопасить людей, проводилась эвакуация: из больницы - 150 человек (проверка завершена, опасных предметов не обнаружили), с вокзала - 900 человек, в "Гулливере" эвакуация продолжается", - сообщила О.Блищик.

Отмечается, что сообщения зарегистрированы, оперативники устанавливают анонимов.

Напомним, сегодня поступило сообщение о заминировании Цетрального железнодорожного вокзала Киева.

Также, полиция проверяет Одесский порт на наличие взрывоопасных предметов, из-за сообщения о заминировании.

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