У Києві залишилося не більше 30 газових моноблоків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. На сьогоднішній день в Києві працюють близько 30 окремо стоячих АГЗП. Про це під час прес-конференції повідомив президент Першої київської асоціації зрідженого газу Олександр Приступов, передає УНН.
“Після масштабної зачистки в кінці березня в Києві, в місті залишилося не більше 30 працюючих газових моноблоків”, — сказав він.
Нагадаємо, раніше в КМДА заявили, що в столиці не буде працювати жоден нелегальний газовий модуль.
На сьогодні всі окремо стоячі АГЗП, за словами В.Бондаренка, не мають жодних дозвільних документів на роботу та становлять загрозу для життя мешканців Києва.
Також нагадаємо, через “нелегалів” на ринку автогазу, бюджет столиці недоотримав близько 570 млн грн надходжень.