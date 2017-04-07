В Киеве осталось не более 30 газовых моноблоков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. На сегодняшний день в Киеве работают около 30 отдельно стоящих АГЗП. Об этом во время пресс-конференции сообщил президент Первой киевской ассоциации сжиженного газа Александр Приступов, передает УНН.
"После масштабной зачистки в конце марта в Киеве, в городе осталось не более 30 работающих газовых моноблоков", - сказал он.
Напомним, ранее в КГГА заявили, что в столице не будет работать ни один нелегальный газовый модуль.
На сегодня все отдельно стоящие АГЗП, по словам В.Бондаренко, не имеют никаких разрешительных документов на работу и представляют угрозу для жизни жителей Киева.
Также напомним, из-за "нелегалов" на рынке автогаза, бюджет столицы недополучил около 570 млн грн поступлений.