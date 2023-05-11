У Києві закрили станцію метро "Сирець": на перегоні зламався поїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У столиці через технічну несправність поїзда станцію "Сирець" тимчасово закрили для пасажирів на вхід та вихід, передає УНН із посиланням на КМДА.
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"У метро технічна несправність поїзда на перегоні зеленої гілки між станціями "Сирець" – "Дорогожичі", - йдеться у повідомленні.
За даними КМДА, рух поїздів зеленою лінією здійснюється від станції "Дорогожичі" до станції "Червоний хутір". Фахівці на місці усувають проблему.
Станція "Сирець" тимчасово зачинена для пасажирів на вхід та вихід.
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