В Киеве закрыли станцию метро "Сырец": на перегоне сломался поезд

Детали

"В метро техническая неисправность поезда на перегоне зеленой ветки между станциями "Сырец" – "Дорогожичи", - говорится в сообщении.

По данным КГГА, движение поездов по зеленой линии осуществляется от станции "Дорогожичи" до станции "Красный хутор". Специалисты на месте устраняют проблему.

Станция "Сырец" временно закрыта для пассажиров на вход и выход.

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