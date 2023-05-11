В Киеве закрыли станцию метро "Сырец": на перегоне сломался поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В столице из-за технической неисправности поезда станцию "Сырец" временно закрыли для пассажиров на вход и выход, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
"В метро техническая неисправность поезда на перегоне зеленой ветки между станциями "Сырец" – "Дорогожичи", - говорится в сообщении.
По данным КГГА, движение поездов по зеленой линии осуществляется от станции "Дорогожичи" до станции "Красный хутор". Специалисты на месте устраняют проблему.
Станция "Сырец" временно закрыта для пассажиров на вход и выход.
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