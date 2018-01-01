У Києві закінчився марш в честь 109-річниці з дня народження Бандери
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У Києві закінчився народний марш із нагоди 109-річниці з дня народження Степана Бандери. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Збір учасників заходу відбувся у Парку імені Т.Г. Шевченка, звідки колона вирушила до Майдану Незалежності.
За даними відомства національної поліції , в колоні перебувало близько 1000 осіб, частина з них — з запаленими смолоскипами.
По маршруту руху маршу чергували екіпажі патрульної поліції для забезпечення безпеки на дорозі, також були залучені кінологи.
Активісти пройшлися від парку Шевченка до Майдану Незалежності. Під час віче виступали народні депутати та організатори маршу. На кінець до слова був запрошений соліст групи “Тінь сонця”, під його акапельне виконання пісні учасники ходьби запалили фаєра.
Після закінчення віче на Майдані активістів попросили прибрати за собою смолоскипи.
Також організатори оголосили про акцію з вимогою знайти вбивць юриста правозахисниці Ірини Ноздровської. Як раніше повідомляло УНН, поліція виявила тіло зниклої правозахисниці Ноздровської у річці на Київщині.