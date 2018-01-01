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В Киеве закончился марш в честь 109-летия со дня рождения Бандеры

Киев • УНН

 • 12100 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В Киеве закончился народный марш по случаю 109-летия со дня рождения Степана Бандеры. Об этом сообщает корреспондент УНН.

В Киеве закончился марш в честь 109-летия со дня рождения Бандеры

Сбор участников мероприятия состоялся в Парке имени Т.Г. Шевченко, откуда колонна отправилась к Майдану Независимости.
По данным ведомства национальной полиции, в колонне находилось около 1000 человек, часть из них — с зажженными факелами.

По маршруту движения марша дежурили экипажи патрульной полиции для обеспечения безопасности на дороге, также были привлечены кинологи.

Активисты прошлись от парка Шевченко до Майдана Незалежности. Во время вече выступали народные депутаты и организаторы марша. На конец к слову был приглашен солист группы “Тень солнца”, под его акапельное исполнение песни участники ходьбы зажгли фаеры.

После окончания вече на Майдане активистов попросили убрать за собой факелы.

Также организаторы объявили об акции с требованием найти убийц юриста правозащитницы Ирины Ноздровской. Как ранее сообщало УНН, полиция обнаружила тело пропавшей правозащитницы Ноздровской в реке в Киевской области.

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