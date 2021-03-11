У Києві захворюваність на COVID-19 за добу продовжує зростати, 25 людей померли

Цитата:

"Плюс 853 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 144 014). Плюс 25 летальних випадків від вірусу (загалом 2834)", - повідомив Кличко.

Деталі

Зі слів мера, у столиці за добу захворіли:



457 жінок віком від 19 до 87 років



347 чоловіків віком від 18 до 88 років



23 дівчинки від 4 місяців до 17 років та 26 хлопчиків від 1 до 17 років



За добу 129 госпіталізованих пацієнтів. Ще 534 подолали коронавірус (загалом 97 220).

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (132), Дніпровському (128) та в Дарницькому (126)", - додав мер Києва.

За даними з карти РНБО, кількість активних хворих у столиці становить 43 960 осіб, за добу їх побільшало на 294 особи.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,425 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 10 березня, - 9 тисяч, знову стрибок за кількістю випадків у порівнянні з днем раніше. При цьому також спостерігається різке збільшення госпіталізованих - за добу 4,2 тисячі. Також за добу один з найвищий показників щодо смертей від COVID-19 - 262. Хворіють наразі в країні 187 591 осіб, за добу кількість активних хворих зросла на 3 492 особи.