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В Киеве заболеваемость COVID-19 за сутки продолжает расти, 25 человек умерли

В Киеве заболеваемость COVID-19 за сутки продолжает расти, 25 человек умерли

Киев  •  УНН

 • 12081 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. За минувшие сутки в Киеве обнаружили 853 случая заболевания коронавирусом. Умерли 25 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные мэра Киева Виталия Кличко в Telegram-канале.

Цитата:

"Плюс 853 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 144 014). Плюс 25 летальных случаев от вируса (всего 2834)", - сообщил Кличко.

Детали

По словам мэра, в столице за сутки заболели:

  • 457 женщин в возрасте от 19 до 87 лет
  • 347 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет
  • 23 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 26 мальчиков от 1 до 17 лет

В сутки 129 госпитализированных пациентов. Еще 534 преодолели коронавирус (всего 97 220).

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (132), Днепровском (128) и в Дарницком (126)", - добавил мэр Киева.

По данным с карты СНБО, количество активных больных в столице составляет 43 960 человек, за сутки их стало больше на 294 человек.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,425 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 10 марта, - 9 000, снова скачок по количеству случаев по сравнению с днем ранее. При этом также наблюдается резкое увеличение числа госпитализированных - за сутки 4,2 тысячи. Также за сутки один из самых высоких показателей по смертям от COVID-19 - 262. Болеют на сегодня в стране 187 591 человек, за сутки количество активных больных выросло на 3492 человека.

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