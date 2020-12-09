У Києві загострилася захворюваність на грип та ГРВІ: близько 13 тис. хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Києві загострились сезонні захворювання, зокрема на грип та ГРВІ. Зареєстрували вже понад 12 тис. 800 випадків захворювань. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Хочу нагадати, що крім коронавірусу загострились і сезонні захворювання, зокрема на грип та ГРВІ. На сьогодні в столиці зареєстрували вже понад 12 тис. 800 випадків захворювання на ГРВІ та грип. І кількість хворих, на жаль, збільшується. Хворіють як діти, це понад 5 тис., також і дорослі - понад 7800”, - сказав Віталій Кличко.
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Нагадаємо, Київ знову встановив антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу: за добу 1720 хворих COVID-19 та 127 госпіталізованих.