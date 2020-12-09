У Києві загострилася захворюваність на грип та ГРВІ: близько 13 тис. хворих

“Хочу нагадати, що крім коронавірусу загострились і сезонні захворювання, зокрема на грип та ГРВІ. На сьогодні в столиці зареєстрували вже понад 12 тис. 800 випадків захворювання на ГРВІ та грип. І кількість хворих, на жаль, збільшується. Хворіють як діти, це понад 5 тис., також і дорослі - понад 7800”, - сказав Віталій Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт розповіла, які штами грипу очікуються цього року

Нагадаємо, Київ знову встановив антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу: за добу 1720 хворих COVID-19 та 127 госпіталізованих.