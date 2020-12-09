В Киеве обострилась заболеваемость гриппом и ОРВИ: около 13 тыс. больных

"Хочу напомнить, что кроме коронавируса обострились и сезонные заболевания, в частности гриппом и ОРВИ. На сегодня в столице зарегистрировали уже более 12 тыс. 800 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. И количество больных, к сожалению, увеличивается. Болеют как дети, это более 5 тыс., так и взрослые - более 7800", - сказал Виталий Кличко.

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Напомним, Киев снова установил антирекорд по количеству новых случаев коронавируса: за сутки 1720 больных COVID-19 и 127 госпитализированных.