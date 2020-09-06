У Києві зафіксували вже понад 15 тис. випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Києві за останню добу коронавірус підтвердили у 240 людей, найбільше випадків зафіксовано у Солом‘янському районі. Всього з початку пандемії у столиці на COVID-19 захворіло 15032 особи. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Кількість хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) у Києві збiльшилась за минулу добу на 240 людей. Шестеро хворих померло. Всього коронавірус забрав життя 240 киян. На сьогодні у столиці вже 15 032 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед тих, хто захворіли:
▪️ 123 жінки (віком від 18 до 93 років);
▪️ 102 чоловіки (віком від 21 до 86 років);
▪️ 6 дівчаток (від 1 до 16 років);
▪️ 9 хлопчиків (від 4 до 17 років).
Вказується, що захворіли, зокрема, 13 медпрацівників. До лікарень столиці госпіталізували 47 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів. Також одужали за минулу добу 18 пацієнтів. Усього коронавірус подолав 4731 мешканець Києва.
"Найбільше випадків захворювання виявили: у Солом‘янському районі - 36, у Дарницькому — 33 та 32 випадки - у Деснянському районі", - резюмував Кличко.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.