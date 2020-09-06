В Киеве зафиксировали уже более 15 тыс. случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Киеве за последние сутки коронавирус подтвердили у 240 человек, больше всего случаев зафиксировано в Соломенском районе. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 заболело 15032 человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Количество больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 240 человек. Шестеро больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 240 киевлян. В настоящее время в столице уже 15032 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди тех, кто заболели:
▪️ 123 женщины (в возрасте от 18 до 93 лет);
▪️ 102 мужчины (в возрасте от 21 до 86 лет);
▪️ 6 девочек (от 1 до 16 лет);
▪️ 9 мальчиков (от 4 до 17 лет).
Указывается, что заболели, в частности, 13 медработников. В больницы столицы госпитализировали 47 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Также выздоровели за минувшие сутки 18 пациентов. Всего коронавирус преодолел 4731 житель Киева.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Соломенском районе - 36, в Дарницком - 33 и 32 случая - в Деснянском районе", - резюмировал Кличко.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.