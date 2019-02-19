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У Києві заарештували 10 незаконних новобудов

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Суд заарештував 14 незаконно побудованих об'єктів компанії "Укогруп", у тому числі 10 житлових комплексів. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір, передає УНН.

"Суд заарештував 14 незаконно побудованих об'єктів сумнозвісної компанії "Укогруп". Як йдеться в постанові, щоб забезпечити збереження, їх було передано на зберігання в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів", - повідомив Кушнір.

Мова йде про такі об'єкти:

1. ЖК "Нова Хвиля", по вул. Харківське шосе, 15-А
2. ЖК "Милославський", вул. Милославська, 31-В
3. ЖК "Совські Ставки", вул. Кіровоградська, 70
4. Відділ продажів ЖК "Совські Ставки"
5. ЖК "Синьоозерний", на перетині проспектів Правди і Гонгадзе
6. Відділ продажів ЖК "Синьоозерний" 
7. Офісний центр "Домініон", по вул. Ушинського, 40
8. ЖК "Флагман" по вул. Лобачевського, 7
9. ЖК "Родинний затишок" по бульвару Гашека, 20, 22, 24
10. ЖК "Олімпійське містечко", ЖК "Панорамні містечко, ЖК "Панорамний" (зараз - Деміївський квартал) по вул. Ракетній, 24
11. ЖК "Східна Брама" по вул. Світлій, 3
12. Відділ продажів ЖК "Східна Брама" 
13. ЖК "Сосновий Бор" по вул. Олевській 
14. ЖК "Науковий" по вул. Петропавлівській, 40.

При цьому, в самій постанові говориться, що головна мета заходу - забезпечення кримінального провадження, а саме - позбавлення власника права користування майном, створює умови для отримання переваг, незважаючи на вчинення кримінальних злочинів.

Кушнір зазначив, що в Києві все ще продаються квартири у незаконно-побудованих ЖК (що теж доведено в процесі розслідування). На вулицях висять борди з відповідною рекламою. У відділах продажів відбуваються угоди.

Як повідомляв УНН, на Парковій дорозі в Києві розпочато невідоме будівництво.

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