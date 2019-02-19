В Киеве арестовали 10 незаконных новостроек

"Суд арестовал 14 незаконно построенных объектов печально-известной компании "Укогруп". Как говорится в постановлении, чтобы обеспечить сохранность, их было передано на хранение в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений", - сообщил Кушнир.

Речь идёт о таких объектах:

1. ЖК "Новая Волна", по ул. Харьковское шоссе, 15-А

2. ЖК "Милославский", ул. Милославская, 31-В

3. ЖК "Совские Ставки", ул. Кировоградская, 70

4. Отдел продаж ЖК "Совские Ставки"

5. ЖК "Синеозерный", на пересечении проспектов Правды и Гонгадзе

6. Отдел продаж ЖК "Синеозерный"

7. Офисный центр "Доминион", по ул. Ушинского, 40

8. ЖК "Флагман" по ул. Лобачевского, 7

9. ЖК "Родинний затишок" по бульвару Гашека, 20,22,24

10. ЖК "Олімпійське містечко", ЖК "Панорамне містечко", ЖК "Панорамный" (сейчас - Демеевский квартал) по ул. Ракетной, 24

11. ЖК "Східна Брама" по ул. Светлой, 3

12. Отдел продаж ЖК "Східна Брама"

13. ЖК "Сосновый Бор" по ул. Олевской

14. ЖК "Науковий" по ул. Петропавловской, 40.

При этом, в самом же постановлении говорится, что главная цель мероприятия - обеспечение уголовного производства, а именно - лишение собственника (владельца) права пользования имуществом, создает условия для получения преимуществ, несмотря на совершение уголовных преступлений.

Кушнир отметил, что в Киеве все ещё продаются квартиры в незаконно-построенных ЖК (что тоже доказано в процессе расследования). На улицах висят борды с соответствующей рекламой. В отделах продаж совершаются сделки. Люди ведутся на низкую цену, не понимая, что потом придется заплатить больше.

Как сообщал УНН, на Парковой дороге в Киеве началось неизвестное строительство.