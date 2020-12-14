У Києві за вихідні в ДТП постраждали 12 людей

Всього протягом 12-13 грудня сталося 12 ДТП з постраждалими. Так, у суботу сталося сім аварій, у яких постраждали семеро осіб. Четверо з них були госпіталізовані.

У неділю сталося п’ять ДТП, у яких постраждали троє дорослих та двоє дітей (одна дитина та двоє дорослих були госпіталізовані).

Всього медики протягом вихідних здійснили 2634 виїзди на екстрені виклики та надали допомогу, зокрема, 504 дорослим та 59 дітям, які травмувалися.

Нагадаємо, за даними патрульної поліції, у Київській області за минулі вихідні, 12-13 грудня, сталося близько 100 дорожньо-транспортних пригод, дві людини загинули.