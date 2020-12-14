В Киеве за выходные в ДТП пострадали 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В столице в течение минувших выходных 12 человек получили травмы в результате ДТП. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, предоставленную Центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Всего в течение 12-13 декабря произошло 12 ДТП с пострадавшими. Так, в субботу произошло семь аварий, в которых пострадали семь человек. Четверо из них были госпитализированы.
В воскресенье произошло пять ДТП, в которых пострадали трое взрослых и двое детей (один ребенок и двое взрослых были госпитализированы).
Всего медики в течение выходных осуществили 2634 выезда на экстренные вызовы и оказали помощь, в частности, 504 взрослым и 59 детям, которые были травмированы.
Напомним, по данным патрульной полиции, в Киевской области за минувшие выходные, 12-13 декабря, произошло около 100 ДТП, два человека погибли.