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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 72567 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 95726 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115279 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150391 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198698 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194861 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282163 просмотра

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В Киеве за выходные в ДТП пострадали 12 человек

В Киеве за выходные в ДТП пострадали 12 человек

Киев  •  УНН

 • 12741 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В столице в течение минувших выходных 12 человек получили травмы в результате ДТП. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, предоставленную Центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

Всего в течение 12-13 декабря произошло 12 ДТП с пострадавшими. Так, в субботу произошло семь аварий, в которых пострадали семь человек. Четверо из них были госпитализированы.

В воскресенье произошло пять ДТП, в которых пострадали трое взрослых и двое детей (один ребенок и двое взрослых были госпитализированы).

Всего медики в течение выходных осуществили 2634 выезда на экстренные вызовы и оказали помощь, в частности, 504 взрослым и 59 детям, которые были травмированы.

Напомним, по данным патрульной полиции, в Киевской области за минувшие выходные, 12-13 декабря, произошло около 100 ДТП, два человека погибли.

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