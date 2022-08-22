У Києві за вихідні сталося понад 40 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Києві за минулі вихідні, 20-21 серпня, сталося 42 дорожньо-транспортні пригоди. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
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«Патрульні Києва за вихідні оформили 29 ДТП без травмованих і заявлено 13 ДТП з травмованими», - повідомили в патрульній поліції.
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У Київській області за минулі вихідні, 20-21 серпня, сталося понад 60 дорожньо-транспортних пригод.
14 липня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомляв, що в Україні кількість ДТП майже утричі менше, ніж минулого року.