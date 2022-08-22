В Киеве за выходные произошло более 40 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Киеве за минувшие выходные, 20-21 августа, произошло 42 дорожно-транспортных происшествия. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
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«Патрульные Киева за выходные оформили 29 ДТП без травмированных и заявлено 13 ДТП с травмированными», - сообщили в патрульной полиции.
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В Киевской области за минувшие выходные, 20-21 августа, произошло более 60 дорожно-транспортных происшествий.
14 июля министр внутренних дел Денис Монастырский сообщал, что в Украине количество ДТП почти втрое меньше, чем в прошлом году.