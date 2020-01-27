У Києві за вихідні сталося близько 190 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Києві за суботу та неділю, 25-26 січня, сталося 186 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
"У Києві з 25 січня по 26 січня сталося 186 ДТП, з них 14 ДТП з травмованими", - сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, у Києві на Броварському проспекті сталася ДТП за участю автомобілів Кіа та Renault, внаслідок чого одна людина загинула та ще троє постраждали.
Як повідомлялося, на Київщині за вихідні сталося 20 ДТП, є загиблі.