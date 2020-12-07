У Києві за вихідні було виявлено понад 60 п'яних водіїв

"За 5-6 грудня оформлено 67 адміністративних протоколів за ст.130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння – ред.)", - сказали у пресслужбі.

Як повідомлялося, на столичному бульварі Кольцова, нетверезий водій, утікаючи від поліцейських, спричинив ДТП зі службовим автомобілем.

Нагадаємо, у Києві за вихідні сталося 220 дорожньо-транспортних пригод.