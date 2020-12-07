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У Києві за вихідні було виявлено понад 60 п'яних водіїв

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Києві за вихідні було складено 67 адміністративних протоколів через керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

"За 5-6 грудня оформлено 67 адміністративних протоколів за ст.130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння – ред.)", - сказали у пресслужбі.

Як повідомлялося, на столичному бульварі Кольцова, нетверезий водій, утікаючи від поліцейських, спричинив ДТП зі службовим автомобілем.

Нагадаємо, у Києві за вихідні сталося 220 дорожньо-транспортних пригод.

Українські Національні Новини

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